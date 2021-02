Mila Kunis gwiazdą ekranizacji powieści ''Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie'' 0

Nominowana do Złotego Globu za rolę w Czarnym łabędziu aktorka Mila Kunis rozpoczyna swoją współpracę z Netflixem. Otrzymała ona angaż do głównej roli w pełnometrażowej adaptacji powieści 'Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie' autorstwa Jessiki Knoll.

fot. materiały prasowe

Powieść ta opublikowana została po raz pierwszy w 2015 roku. Jej główną bohaterką jest Ani FaNelli, mieszkanka Nowego Jorku, która w swoim dorosłym życiu wydawałoby się, że ma wszystko – pracuje na wymarzonym stanowisku w jednym z prestiżowych czasopism, stać ją na modne ubrania, ma także kochającego narzeczonego. Jednak wydarzenia z jakimi musiała sobie poradzić jako nastolatka nie dają jej spokoju. Okazuje się, iż przeżyła serię przerażających i paraliżujących emocjonalnie wydarzeń, które odcisnęły piętno na całym jej życiu. Kiedy opowiada o tym reżyserowi dokumentalnego filmu wszystko to do niej wraca i Ani będzie musiała skonfrontować się z mroczną przeszłością, co zagrozi zniszczeniem jej skrupulatnie budowanego dorosłego życia.

Nad scenariuszem do filmu pracować będzie sama Knoll wraz z Mike Barkerem. Barker stanie także za kamerą produkcji. Co ciekawe fabuła powieści Knoll inspirowana jest jej prawdziwymi przeżyciami z licealnych czasów.

Źrodło: The Hollywood Reporter