Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nowy Jork gotowy otworzyć kina już w marcu 0

Bardzo możliwe, że biznes filmowy w Stanach Zjednoczonych powróci do żywych już w marcu. Wszystko za sprawą stanu Nowy Jork.

Poprawiła się perspektywa dla kin i ogólnie branży filmowej w Stanach Zjednoczonych. Nowy Jork, czyli obok Los Angeles najważniejsze miejsce na filmowej mapie Ameryki Północnej, już niebawem może ponownie otworzyć kinowe placówki. Informacja została ogłoszona przez gubernatora stanu Nowy Jork, Andrew Cuomo. Kina będą mogły zostać ponownie otwarte już 5 marca. Oczywiście będą one podlegać ścisłym ograniczeniom, jeśli chodzi o pojemność i przepisy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa widzom.

Kina w Nowym Jorku zostaną dostosowane do reszty stanu: 25% pojemności sali, ale nie więcej niż 50 osób na seans, maski, przydzielone miejsca, dystans społeczny, personel kontrolujący obłożenie sali kinowej, ruch i miejsca siedzące w celu zapewnienia zgodności z protokołem. Kina będą także potrzebowały ulepszonych standardów filtracji, wentylacji i oczyszczania powietrza określonych przez DOH.

Zamknięte kina w Los Angeles i Nowym Jorku sprawiły, że hollywoodzkie wytwórnie zdecydowały się na przesuwanie swoich największych premier. Bez tych dwóch miast kasowe wyniki filmów są zdecydowanie niższe, co potwierdzają chociażby wyniki osiągane przez Tenet i Wonder Woman 1984. National Association of Theatre Owners pochwaliło już decyzję gubernatora.

Źrodło: MovieWeb