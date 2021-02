Dokument o prawdziwej zbrodni w społeczności mormońskiej - zobaczcie zwiastun ''Morderstwa wśród mormonów'' 0

Netflix prezentuje zapowiedź kolejnego dokumentu, który trafi do jego oferty. To trzyodcinkowy serial Morderstwo wśród mormonów. Produkcja ta ukaże nam nieprawdopodobną, ale jednak prawdziwą historię kryminalną, w której to przebiegły oszust postanawia zagrać o wysoką stawkę, co prowadzi do rozlewu krwi i uderza w fundamenty wiary.

fot. netflix

Serial Morderstwo wśród mormonów to pierwsza próba kompleksowej analizy najbardziej szokujących zbrodni w historii społeczności mormońskiej oraz stojącego za nimi przestępcy. Opowiada on o trzech zamachach bombowych z roku 1985, które doprowadziły do śmierci dwóch osób i wstrząsnęły Salt Lake City. Ataki okazały się też wielkim ciosem dla społeczności, ponieważ w pojeździe kolejnej ofiary znaleziono strzępy wielu wczesnych listów i dzienników mormońskich. Ciężko poszkodowany w eksplozji mężczyzna okazał się znanym kolekcjonerem rzadkich dokumentów będącym w posiadaniu legendarnego listu białej salamandry, którego treść rzekomo podważa podstawy, na których opiera się religia mormonów. Gdy ranny walczy o życie, śledczy walczą o ujawnienie prawdy.

Dokument ten wyreżyserowali Jared Hess (Napoleon Wybuchowiec) i Tyler Measom (Uczciwy oszust). Jego premiera już 3 marca 2021 roku.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Źrodło: youtube.com/netflixpolska