Fani przygód Człowieka Pająka zapewne z niecierpliwością oczekują na nowe wieści dotyczące oczekiwanego trzeciego filmu z Tomem Hollandem w roli głównej. W sieci pojawiły się właśnie ciekawe materiały udostępnione przez trójkę aktorów występujących w nadchodzącej produkcji.

fot. materiały prasowe

Na swoich kontach na Instagramie Holland, Zendaya i Jacob Batalon udostępnili wpisy zawierające po jednym zdjęciu z planu i logu filmu zdradzającym jego podtytuł. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że mamy do czynienia z trzema różnymi tytułami. Czyżby to jakiś żart z ich strony? Czy może któryś z tytułów jest jednak tym prawdziwym? Musimy czekać na oficjalne wyjaśnienie tej dziwnej sytuacji.

Tom dodał zdjęcie z tytułem Spider-Man: Phone Home, Jacob Spider-Man: Home-Wrecker a Zendaya z Spider-Man: Home Slice.

A Wy co o tym myślicie?

W trzeciej części na ekranie pojawią się zarówno Doktor Strange, w tej roli Benedict Cumberbatch jak i Electro, w którego ponownie wcieli się Jamie Foxx, co powoli przekształca serię w multiwersum. Do swoich ról powrócą także Zendaya jako MJ i Jacob Batalon jako Ned. W obsadzie są także Alfred Molina jak Doctor Octopus, Tony Revolori i Marisa Tomei. Za reżyserię trzeciej części przygód Spider-Mana ponownie odpowiada Jon Watts.

Premiera filmu w grudniu 2021 roku.

Źrodło: ComicBookMovie