Latem wystartują zdjęcia do "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" 0

Wiemy, kiedy ekipa zdjęciowa oraz obsada aktorka filmu Ant-Man and the Wasp: Quantumania wejdą na plan. Wszystko za sprawą odtwórczyni roli tytułowej, która zdradziła się na mediach społecznościowych.

Evangeline Lilly, czyli tytułowa Osa, w trakcie odpowiedzi do jednego z fanów w mediach społecznościowych, zdradziła kiedy wystartują zdjęcia do trzeciej odsłony serii "Ant-Man", która będzie nosiła tytuł Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Aktorka odpisała, że ekipa zdjęciowa oraz aktorzy wejdą na plan latem 2021 roku.

Tradycyjnie szczegóły kolejnych widowisk należących do Marvel Cinematic Universe trzymane są w wielkiej tajemnicy. W przypadku Ant-Man and the Wasp: Quantumania nie jest inaczej. Evangeline Lilly obiecała jednak w jednym z wywiadów, że jest bohaterka będzie "twardą i hardkorową laską". Hope van Dyne, czyli Osa, ma odegrać zdecydowanie większą rolę w kontynuacji.

Jeśli wierzyć medialnym spekulacjom, film Ant-Man and the Wasp: Quantumania będzie wejściem do uniwersum nowego superzłoczyńcy znanego, jako Kang the Conqueror, którego będzie grał Jonathan Majors. Postać znana jest z odbywania podróży w czasie, więc Quantumania wydaje się być idealnym momentem do jego pojawienia się.

Na ekranie nie zabraknie oczywiście starych znajomych w postaci Paula Rudda, Michaela Douglasa czy Michaela Peñy. Nową twarzą w obsadzie jest natomiast Kathryn Newton, która przejmie rolę Cassie Lang.

Premiera Ant-Man and the Wasp: Quantumania najwcześniej w 2022 roku.

Źrodło: Instagram