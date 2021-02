Netflix prezentuje serialowy sequel filmowej trylogii ''Szybki cash'' 0

Netflix prezentuje zapowiedź serialu będącego kontynuacją filmowej trylogii Szybki cash. Produkcja nosząca tytuł Szybki cash: Serial rozgrywa się 10 lat po wydarzeniach zaprezentowanych w pełnometrażowych filmach.

fot. netflix

Do czego zdołasz się posunąć, żeby żyć tak, jak chcesz? Troje nowych bohaterów szuka łatwych pieniędzy w sztokholmskim półświatku czasów start-upowego boomu. Leya wykorzystuje zdobyte na lewo pieniądze, żeby założyć firmę technologiczną, jednak szybko przekonuje się, że skróty prowadzące na szczyt bywają bardzo kosztowne.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Premiera serialu na platformie Netflix już 7 kwietnia 2021 roku.

Szybki cash to szwedzka trylogia zapoczątkowana w 2010 roku. Film powstał na podstawie powieści Jensa Lapidusa. Dwie kolejne części wyszły odpowiednio w 2012 i 2013 roku. Pierwszy film opowiadał o Johanie 'JW' Westlund’ie. To biedny student, który wiedzie podwójne życie wśród zamożnej elity Sztokholmu. Zakochuje się w kobiecie z wyższych sfer i wkrótce zostaje wciągnięty w kryminalny świat. Jorge jest zbiegiem, którego ściga policja i jugosłowiańska mafia. Układa plan przejęcia dużego ładunku kokainy i zniknięcia na dobre. Mardo, zabójcy, który ma na niego zlecenie, komplikują się sprawy, w wyniku czego musi zająć się swoją małą córką. Podczas gdy JW wsiąka w świat przestępczości zorganizowanej, okazuje się, że to on będzie pociągał za sznurki przeznaczenia decydując o życiu i śmierci wszystkich

Źrodło: Netflix