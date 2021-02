Kultowy serial ''Frasier'' zostaje wznowiony - Paramount+ zamawia nowe odcinki 0

O planowanym wznowieniu serialu Frasier słychać było już od jakiegoś czasu, jednak do tej pory żadna stacja nie złożyła na niego oficjalnego zamówienia. Aż do teraz. Platforma Paramount+ zamówiła nowe odcinki popularnego sitcomu emitowanego od 1993 do 2004 roku.

Do roli powróci Kelsey Grammer, który wcieli się w tytułowego bohatera Frasiera Crane’a. Za scenariusz kontynuacji odpowiedzą Chris Harris i Joe Cristalli. Oboje będą pełnić także funkcję producentów wykonawczych.

Frasier to nagradzany amerykański serial komediowy, który otrzymał kilka Złotych Globów, jest laureatem nagród Emmy oraz Kryształowej Statuetki od People’s Choice. Serial przedstawia życie psychiatry, a zarazem gospodarza radiowego programu poświęconego ludzkim problemom, dr. Frasiera Crane. Każdy odcinek to świeża porcja nerwicy i zmartwień doświadczanych przez bohatera – chwiejnego i nadętego, dwukrotnie rozwiedzionego psychiatrę. Frasier musiał pożegnać swoje ukochane spokojne domowe życie o zapachu cygar i smaku wykwintnej kuchni, kiedy wprowadził się do niego jego ojciec, były policjant. Oprócz ojca, do jego życia wprowadzili się bowiem jego "przyjaciele" – opiekunka Daphne, pies Eddie, oraz jakby tego było mało – jego stary, obleśny rozkładany fotel.

Źrodło: variety