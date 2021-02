Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Blade" nie otrzyma filmu w kategorii wiekowej R 0

Jakiś czas temu Kevin Feige wyjawił, że widowisko o Deadpoolu będzie zrealizowane z myślą o kategorii wiekowej R. Po tych doniesieniach fani mogli mieć nadzieję, że kilku innych bohaterów również może spodziewać się filmu dla dorosłych. Nic z tych rzeczy.

Kevin Feige dał jasno do zrozumienia, że Deadpool 3 będzie jedynym filmem należącym do Kinowego Uniwersum Marvela, który zostanie zrealizowany z myślą o kategorii wiekowej R:

Deadpool już ugruntował swoją pozycję jako pewien gatunek, z którym już powiedzieliśmy, że nie będziemy zadzierać. Nie licząc Deadpoola nie napotkaliśmy żadnej historii, fabuły czy postaci, które nie pozwoliłyby nam wykorzystać kategorii wiekowej PG-13, której do tej pory używaliśmy. Opowiedzieliśmy wszystkie dotychczasowe historie w takim tonie i w takiej kategorii, jaką mamy teraz.

Tym samym fani mogą już zapomnieć o tym, iż mroczny łowca wampirów, czyli Blade, także doczeka się film w kategorii wiekowej R. Niedawno podano do informacji publicznej, że scenariuszem do filmu zajmie się Stacy Osei-Kuffour, która pracowała między innymi przy serialu Watchmen od HBO. Sama produkcja będzie nosiła tytuł – najprawdopodobniej – "Blade, the Vampire Slayer". Na ten moment nie jest znany reżyser. W roli głównej pojawi się natomiast laureat dwóch Oscarów, Mahershala Ali.

