Panująca pandemia zmieniła nieco politykę premier wielkich hollywoodzkich wytwórni. Niegdyś, aby kasowe widowisko kinowe zobaczyć w streamingu to trzeba było swoje odczekać. Teraz pojawiają się one znacznie szybciej. Pierwsze studio, które wprowadziło znaczące zmiany to Warner Bros. Wszystkie filmy tej wytwórni pojawiać będą się także na HBO Max i to w dniu kinowej premiery. Podobną politykę przyjmuje Paramount.