Znamy już oficjalny tytuł trzeciego ''Spider-Mana'' 0

Po wczorajszych omyłkowych informacjach odnośnie tytułu nadchodzącego trzeciego filmu o Spider-Manie z Tomem Hollandem w roli głównej, dzisiaj doczekaliśmy się jego oficjalnego podania.

fot. materiały prasowe

Trzeba przyznać, że pomysł fałszywych tytułów podanych przez trójkę głównych aktorów występujących w kolejnym filmie o Człowieku Pająku odniósł swój zamierzony cel, którym zapewne było zwiększone zainteresowanie produkcją. Dziś po wczorajszym zamieszaniu Marvel zdecydował się podać do publicznej wiadomości oficjalny tytuł nadchodzącego filmu. Zrobił to za pomocą zabawnego filmiku z Hollandem, Zendayą i Jacobem Batalonem.

Tytuł trzeciego filmu o Spider-Manie w reżyserii Jona Wattsa to Spider-Man: No Way Home. Co o nim sądzicie? Może być jakąś wskazówką odnoszącą się do nie podanej jeszcze fabuły filmu?

Dwa poprzednie filmy, w których Holland wcielił się w Petera Parkera aka Spider-Mana nosiły odpowiednio podtytuły Homecoming i Daleko od domu.

W trzeciej części na ekranie pojawią się zarówno Doktor Strange, w tej roli Benedict Cumberbatch jak i Electro, w którego ponownie wcieli się Jamie Foxx, co powoli przekształca serię w multiwersum. Do swoich ról powrócą także Zendaya jako MJ i Jacob Batalon jako Ned. W obsadzie są także Alfred Molina jak Doctor Octopus, Tony Revolori i Marisa Tomei.

Premiera filmu Spider-Man: No Way Home zaplanowana jest na 17 grudnia 2021 roku.

Źrodło: Twitter