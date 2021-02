Dobre kino na horyzoncie. Jakie hity zobaczymy w dniu premiery Nowych Horyzontów VOD? 0

Platforma Nowe Horyzonty VOD zadebiutuje w najbliższy piątek, 26 lutego – w samo południe – i już pierwszego dnia funkcjonowania serwisu będzie można zobaczyć ponad 200 starannie wyselekcjonowanych tytułów. Jak odnaleźć się w filmowym urodzaju i od czego zacząć eksplorację NH VOD? Na dobry początek dowiemy się, co oferują pod hasłami kino mistrzyń i mistrzów oraz mistrzowskie filmy dla młodych widzów.

Nie-hollywoodzkie Oscary

Sensacja ostatniej gali rozdania Oscarów (4 statuetki, w tym dla najlepszego filmu), triumfalny pochód przez europejskie festiwale i setki entuzjastycznych recenzji: oto Parasite Joon-ho Bonga – koreańskiego mistrza, który podbił Fabrykę Snów. Sporą gratką dla miłośników kina będzie specjalna, czarno-biała wersja jego dzieła, która znajdzie się na platformie NH VOD.

Natura w roli głównej

Piątkowy wieczór można zacząć od seansu Szarlatana – najnowszego dzieła Agnieszki Holland, które trafiło na oscarową shortlistę w kategorii filmu międzynarodowego. Szarlatan to nieszablonowa i niesłychanie zmysłowa opowieść o mężczyźnie, który zapragnął okiełznać naturę. Z filmem Agnieszki Holland, zwłaszcza motywem wpływu natury na człowieka, ciekawie koresponduje Midsommar. W biały dzień (kto inny, jeśli nie Nowe Horyzonty, mogłyby zaproponować połączenie tych tytułów). Choć został sklasyfikowany jako horror, to znakomity film Ariego Astera wymyka się utartym schematom i gatunkowym stereotypom. Na NH VOD trafi wyjątkowa wersja reżyserska Midsommar.

Wiking, niedźwiedzie i obsypane nagrodami Sekrety morza

Młodzi widzowie również znajdą mistrzowskie propozycje dla siebie. Przygodę z NH VOD warto zacząć od spotkania z Halvdanem – prawie wikingiem, bohaterem, którego do życia powołał słynny Martin Widmark, autor bestsellerowej serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Po spotkaniu z wikingiem, można złożyć wizytę we Włoszech podczas Słynnego najazdu niedźwiedzi na Sycylię (w polskiej wersji językowej głosu postaciom użyczyli m.in. Andrzej Chyra i Roman Gutek). Film ten miał swoją światową premierę podczas festiwalu w Cannes. Dobrym wyborem na start są także pokazywane ekskluzywnie na NH VOD, nominowane do Oscara Sekrety morza.

A może prywatny festiwal?

Holy Motors Leosa Caraxa, Bliskość i Wysoka dziewczyna Kantemira Bałagowa, Touch Me Not Adiny Pintilie, Girl Lukasa Dhonta, Biały Bóg Kornéla Mundruczó czy Nieznajomy nad jeziorem Alaina Guiraudie – to tylko kilka z festiwalowych klasyków, które cieszyły się wielką popularnością wśród widzów MFF Nowe Horyzonty, a które znajdą się w ofercie NH VOD. W najbliższy weekend można zaplanować domowy, prywatny festiwal. W tym celu najlepiej wykupić zestaw 15 tytułów w promocyjnej cenie 49 zł, lub 30 tytułów za 89 zł.