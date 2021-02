Czy Henry Cavill wystąpi w kolejnej adaptacji gry wideo? 0

Henry Cavill znany jest z tego, że uwielbia gry wideo. Kilka miesięcy temu wielką popularnością cieszył się filmik, w którym brytyjski gwiazdor składa swój nowy gamingowy komputer. Co więcej, aktor ma już za sobą występ w serialu, który swoją popularność zawdzięcza między innymi serii gier wideo.

Dzisiaj Henry Cavill nie jest już tylko i wyłącznie utożsamiany z Człowiekiem ze stali, czy jak kto woli Supermanem. Brytyjczyk zdobył uwielbienie wśród fanów rolą w serialu platformy Netflix, Wiedźmin. Jako Geralt z Rivii sprawdził się bardzo dobrze i teraz z wielką niecierpliwością wyczekujemy kolejnej serii hitowego serialu amerykańkiego giganta streamingowego.

Dla Henry’ego Cavilla może to nie być jedyny występ w produkcji, która jest tak mocno utożsamiana ze światem gier wideo. Aktor zostawił tajemniczą wiadomość w trakcie charakteryzacji na planie Wiedźmina. Oczywiście internetowi detektywi bardzo szybko zajęli się tą sprawą i znaleźli w "przypadkowym tekście" takie słowa jak: "Cerberus", "Reaper", "Geth" i "Tali’Zorah".

Zapewne dla osób niezaznajomionych z tematem będą to losowe, nic nie znaczące słowa, jednak jeśli grałeś lub grałaś w gry z serii "Mass Effect" wówczas może wydać się to dużo bardziej interesujące. Fani tej serii gier od dawna chcą, aby któreś hollywoodzkie studio zajęło się adaptacją. Henry Cavill wydaje się być idealnym gościem do roli komandora Sheparda. Co Wy na to?

Źrodło: ComicBookMovie