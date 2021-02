Zwiastun "Mortal Kombat" bije rekord oglądalności 1

Nie jest tajemnicą, że zwiastun nowej filmowej wersji Mortal Kombat był wyczekiwany przez fanów na całym świecie. Jego popularność może wydać się jednak bardzo zaskakująca, ponieważ padł rekord!

Deadline donosi, że przesiąknięty brutalnością i krwią zwiastun widowiska na podstawie kultowej gry wideo, uzyskał 116 milionów wyświetleń w ciągu pierwszego tygodnia wyprzedzając tym samym zapowiedzi takich głośnych tytułów, jak Deadpool 2 czy Logan: Wolverine. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że trailer do Mortal Kombat stał się rekordzistą, jeśli chodzi o wyświetlenia dla zwiastuna oznaczonego kolorem czerwonym (są one przeznaczone tylko i wyłącznie do oglądania przez widzów dorosłych).

Jeśli chodzi o samą ocenę zapowiedzi, to spotkała się ona z ciepłym przyjęciem. 98% ocen jest neutralnych bądź pozytywnych. Na ten moment wygląda to tak, że New Line Cinema oraz Warner Bros. Pictures mają w swoich rękach potencjalny hit. Warto jednak pamiętać, że dobre przyjęcie zwiastuna nie oznacza jeszcze całkowitego zwycięstwa.

Oficjalne konto Mortal Kombat na Twitterze potwierdziło osiągnięcie i podziękowało fanom, udostępniając ten film z reakcjami.

Mortal Kombat ma wyznaczoną datę premiery na 16 kwietnia 2021 roku.

Jeśli jeszcze jakimś cudem nie widzieliście zwiastuna, to możecie go szybko nadrobić poniżej:

Źrodło: Deadline