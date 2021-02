Rozpoczęły się zdjęcia do 3. sezonu ''The Boys'' 0

Showrunner hitowego serialu Amazona The Boys – Eric Kripke poinformował w mediach społecznościowych o tym, iż oficjalnie ruszyła już produkcja trzeciego sezonu serialu. Wraz z tą informacją opublikował pierwsze zdjęcie zza kulis.

fot. materiały prasowe

Poniższy wpis informuje nas o wejściu ekipy na plan trzeciego sezonu tego specyficznego serialu o superbohaterach. Opatrzony został on zdjęciem złotego posągu Homelandera, fikcyjnego złoczyńcy i lidera grupy The Seven.

Serial ten jest adaptacją komiksu o tym samym tytule autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robinsona. Ukazuje on nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce, wspieranej przez organizację Vought.

W drugim sezonie nasi bohaterowie uciekają przed prawem ścigani przez superbohaterów. Muszą się przegrupować, opracować plan i rozpocząć walkę z Vought.

Czekacie na ich dalsze przygody?

Źrodło: ComingSoon