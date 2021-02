Milla Jovovich w zwiastunie chińskiego filmu akcji ''The Rookies'' 0

Za pośrednictwem Shout! Studios w sieci pojawiła się zapowiedź filmu akcji The Rookies z Millą Jovovich, aktorką doskonale znaną fanom serii Resident Evil. Produkcja ta pomimo iż powstała już w 2019 roku to do tej pory nie miała swojej światowej premiery.

Alan Yuen, reżyser i scenarzysta The Rookies przedstawia ekscytujący film akcji ukazujący losy nietypowych bohaterów. Zhao Feng to entuzjasta sportów ekstremalnych, którego ścieżki przecinają się z niosącą śmierć, doskonale wyszkoloną tajną agentką specjalną Bruce, w tej roli Jovovich. Ta rekrutuje go do mrocznego bractwa, którego celem jest walka ze złem we wszystkich jego przejawach. Feng okazuje się bardzo zdolnym uczniem i staje się najlepszą jednostką zakonu do walki z przestępczością.

Patrząc po poniższym zwiastunie z pewnością w filmie nie zabraknie spektakularnych pościgów oraz scen walk. A Wy co sądzicie o tej pozycji wprost od Państwa Środka?

W obsadzie filmu oprócz Jovoivch znajdują się także Talu Wang jako Zhao Feng, Sandrine Pinna jako Miao Yan, Timmy Xu jako Ding Shan, David Lee McInnis jako Iron Fist oraz Meitong Liu i Zhan Xiao.

Premiera The Rookies w wybranych kinach i na VOD już 16 kwietnia 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon