Początkująca aktorka Rachel Zegler dołącza do obsady sequela ''Shazam!'' 0

Trwa kończenie kompletowania obsady do sequela filmu Shazam! z 2019 roku. Swój angaż otrzymała właśnie początkująca aktorka Rachel Zegler, która zadebiutowała w zeszłym roku w filmie Stevena Spielberga West Side Story.

O swoim angażu poinformowała sama Zelger w mediach społecznościowych. Nie wiadomo niestety w jaką postać się wcieli. Ma ona jednak odegrać kluczową rolę w sequelu.

Kontynuacja przebojowego filmu opartego na serii komiksów wydawnictwa DC Comics nosi tytuł Shazam! Fury of the Gods. W sequelu w głównego bohatera ponownie wcieli się Zachary Levi. Dołączą do niego Asher Angel, Marta Milans, Meagan Good, Faithe Herman, Adam Brody i Jack Dylan Grazer. Za reżyserię odpowie David F. Sandberg, spod którego skrzydeł wyszła część pierwsza. Scenariusz napisze Henry Gayden.

Oto oficjalny opis pierwszego filmu:

Każdy ma w sobie superbohatera. Potrzeba jedynie odrobinę magii, aby go wydobyć. W przypadku Billy’ego Batsona wystarczy wypowiedzieć jedno słowo — SHAZAM. Wówczas ten cwany 14-letni sierota zmienia się w dorosłego superbohatera Shazama, a wszystko za sprawą starożytnego czarodzieja. Shazam, który w głębi duszy nadal jest dzieckiem — choć zamkniętym w umięśnionym ciele herosa — wykorzystuje swoją dorosłą powłokę tak, jak zrobiłby to każdy nastolatek z supermocami — do zabawy! Czy umie latać? Czy może prześwietlać wzrokiem? Czy potrafi ciskać piorunami? Czy może się nie pojawić na sprawdzianie z WOS-u? Shazam poznaje swoje możliwości i ograniczenia z radosnym nieskrępowaniem dziecka. Jednak będzie zmuszony szybko okiełznać supermoce, aby stawić czoła zabójczym siłom zła kontrolowanym przez dr Thaddeusa Sivanę.

Premiera sequela zaplanowana jest na 2 czerwca 2023 roku.

