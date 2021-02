Marvel Studios eksploruje swoje uniwersum do granic możliwości. Obecnie MCU to nie tylko kinowe superprodukcje, ale także seriale z bohaterami, którzy do tej pory szaleli na wielkim ekranie.

Zanim Marvel Studios zdecydował się na realizację seriali należących do Marvel Cinematic Universe, inne podmioty zajęły się tworzeniem tego typu kontentu. Jako przykłady można podać produkcje platformy Netflix – Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher i Daredevil, a także serie ABC Agenci T.A.R.C.Z.Y. oraz Agentka Carter.

Niedawno, podczas wirtualnej konferencji prasowej Disney+ na TCA, Kevin Feige był pytany o przyszłość wcześniejszych seriali Marvela i istnieje możliwości dotyczącej tego, że mogą stać się częścią MCU. Szef Marvela udzielił interesującej odpowiedzi:

Prawdopodobnie moglibyśmy to zrobić, myślę, że wiele z tych rzeczy do nas wróci. W sieci ciągle krążą plotki o zmianach, czasami to prawda, czasami nie, ale nie jestem do końca pewien niektórych umów, ale być może któregoś dnia tak się stanie.