Rawson Marshall Thurber wyreżyseruje adaptację gry ''The Division'' 0

Po ponad dwóch latach od ostatnich wieści o powstającej adaptacji popularnej gry Tom Clancy’s The Division, wreszcie coś przy tym projekcie zaczęło się dziać. Okazuje się, że znaleziono wreszcie odpowiednią osobę, która stanie za kamerą The Division.

fot. materiały prasowe

Reżyserem adaptacji został Rawson Marshall Thurber. To właśnie on stoi za sukcesem doskonałej kryminalnej komedii Millerowie z 2013 roku. Thurber odpowiada także za reżyserię i scenariusz filmu akcji Drapacz chmur z Dwayne Johnsonem i oczekującego jeszcze na swoją premierę Red Notice, w którym również wystąpi wspomniany wcześniej były wrestler, a obecnie jedna z największych gwiazd hollywood.

The Division pierwotnie wyreżyserować miał David Leitch, ale musiał on zrezygnować z tego projektu ze względu na konflikty w harmonogramie. Obecnie pracuje on nad innym filmem Bullet Train. Pozostaje on jednak jednym z producentów. Fabułę gry wideo na filmowy scenariusz zaadaptuje Rafe Judkins. Gwiazdami tej wysokobudżetowej produkcji będą Jake Gyllenhall i Jessica Chastain. Film powstaje dla platformy Netflix.

Fabuła The Division rozgrywać będzie się w niedalekiej przyszłości. Jej tłem będzie rozprzestrzeniająca się pandemia tajemniczego wirusa, który dziesiątkuje Nowy Jork. Ocalałe społeczeństwo pogrąża się w chaosie. Wyszkolona do działań specjalnych grupa cywilów stara się uratować to co jeszcze ostało się w tych trudnych czasach.

Źrodło: deadline