Pierwsze zdjęcia z animacji "Blazing Samurai"

Pojawiły się pierwsze zdjęcia z nadchodzącej animowanej przygotówki ze sztukami walki w tle. Blazing Samurai jest kreskówkowym remakiem klasycznego filmu Mela Brooksa z 1974 roku Płonące siodła.

W obsadzie same gwiazdory m.in. Michaela Cera, Samuela L. Jacksona, Ricky Gervais, George Takei, Michelle Yeoh, Djimon Hounsou, a nawet sam Mel Brooks. Blazing Samurai od STXfilms przejmie konfigurację klasyka Brooksa i przeniesie go w erę samurajów, a dodatkowo zamiast ludzi historia będzie koncentrować się na psach i kotach.

Blazing Samurai podąży za historią Hanka (Michael Cera), ukochanego kundla z wielkimi marzeniami o zostaniu samurajem. Podczas swojej podróży bohater spotyka nikczemnego wodza Ika Chu (Ricky Gervais), który zmusza nieświadomego Hanka do zostania samurajem w zamieszkałym przez koty mieście. Na szczęście Hank trafia na Jimbo (Samuel L. Jackson), niegdyś wspaniałego samuraja-kota, który niechętnie zgadza się wziąć Hanka pod swoje skrzydła. Nawiązując pierwszą prawdziwą przyjaźń między kotem i psem, obaj wyruszają ocalić miasto Kakamucho przed złym wodzem, a Hank, miejmy nadzieję, dowie się, co to znaczy zostać prawdziwym samurajem.

Wyreżyserowany przez Chrisa Baileya i napisany przez Eda Stone’a i Nate’a Hoppera, Blazing Samurai jest produkowany przez Roba Minkoffa, czyli reżysera kultowego Króla Lwa. Premiera planowana jest na 2021 rok.

Źrodło: movieweb.com