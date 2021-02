Kaiju atakują na nowej zapowiedzi animacji ''Pacific Rim: The Black'' 0

Netflix mocno promuje swoją nadchodzącą animację Pacific Rim: The Black, której akcja osadzona jest w świecie znanym nam z kinowym filmów Pacific Rim. Na kilka dni przed planowaną premierą w sieci pojawiła się druga pełna zapowiedź tego anime.

Gdy Australię opanowały kaiju, przerażających potworów można się tam spodziewać na każdym kroku. Nastoletnie rodzeństwo — Taylor i Hayley — wkrótce przekonuje się jednak, że to, co najstraszniejsze, przybiera formy niespodziewane.

Dawno temu, kiedy kaiju wynurzały się z oceanu, wychodziły im naprzeciw gigantyczne roboty jaegery, skonstruowane do odpierania ich ataków. Jednak ten czas już minął. Australia uległa w końcu inwazji kaiju, co doprowadziło do ewakuacji całego kontynentu. Pozostawione samo sobie nastoletnie rodzeństwo siada za sterami zdezelowanego jaegera, by odnaleźć zaginionych rodziców i przetrwać we wrogim świecie. Ta wielka maszyna jest ich ostatnią szansą na przetrwanie, ale najpierw muszą nauczyć się ją obsługiwać.

Premiera anime Pacific Rim: The Black już 4 marca 2021 roku na Netflix.

