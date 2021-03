W miniony weekend Ray Fisher po raz kolejny oskarżył prezydenta DC Films, Waltera Hamadę o próbę ingerencji w zewnętrzne dochodzenie w sprawie zarzutów o wykroczenia na planie Ligi Sprawiedliwości, filmu z 2017 roku. Warner Bros. Pictures szybko wydało oświadczenie obalające oskarżenia aktora.

Odpowiedź wytwórni brzmiała następujaco:

Co ciekawe oprócz Warner Bros. Pictures swoje oświadczenie wydała również śledcza i była sędzia federalny Katherine B. Forrest, która przewodziła całemu dochodzeniu:

Jestem rozczarowana ciągłymi publicznymi oświadczeniami sugerującymi, że Walter Hamada w jakikolwiek sposób ingerował w śledztwo dotyczące "Ligi Sprawiedliwości". Nie zrobił tego. Przesłuchiwałam go obszernie przy wielu okazjach i specjalnie przesłuchałem go w sprawie jego bardzo ograniczonych kontaktów z panem Fisherem. Uznałam pana Hamadę za wiarygodnego. Doszłam do wniosku, że nie zrobił nic, co utrudniłoby lub przeszkodziłoby w dochodzeniu. Wręcz przeciwnie, informacje, które dostarczył, były przydatne i przyspieszyły całą sprawę.