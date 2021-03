Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wrestler Mike "The Miz" Mizanin chciałby zagrać Johnny'ego Cage'a w "Mortal Kombat 2" 0

Mistrz organizacji WWE, a także okazyjnie aktor, czyli Mike "The Miz" Mizanin, wyraził zainteresowanie ponownym występem na ekranie. Gwiazdor chciałby zagrać w sequelu Mortal Kombat.

Mike "The Miz" Mizanin to amerykański wrestler, gwiazda reality show oraz aktor, który w Stanach Zjednoczonych jest niezwykle popularną personą. Ostatnio w mediach społecznościowych wyraził zainteresowanie wcielenie się w postać Johnny’ego Cage’a w kontynuacji Mortal Kombat.

Po premierze zwiastuna reboot Mortal Kombat bardzo szybko stał się jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku. Co ciekawe zapowiedź widowiska na podstawie kultowej serii gier wideo pobiła rekord wyświetleń. Oczywiście nie jest powiedziane, że sam film także odniesie ogromny sukces finansowy, tym bardziej, że przyszło nam żyć w czasach pandemicznych. Mortal Kombat będzie miało premierę jednocześnie w kinach i HBO Max, co może mieć spory wpływ na późniejszą decyzję Warner Bros. Pictures odnośnie realizacji sequela.

W Mortal Kombat nie zabraknie kilku kultowych postaci, jak Goro, Sonya Blade, Kano, Sub-Zero czy Scorpion. Fani cierpią jednak z powodu rezygnacji z postaci Johnny’ego Cage’a. Na pewno jego pojawienie się w kontynuacji byłoby czymś dużym. A Wy co sadzicie o pomyśle, aby to Mike "The Miz" Mizanin zagrał właśnie tę postać?

Źrodło: ComicBookMovie