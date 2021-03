Falcon będzie miał ulepszony kostium 0

Już niebawem Anthony Mackie powróci jako Sam Wilson w serialu The Falcon and The Winter Soldier. Z zapowiedzi aktora wynika, że superbohater, w którego się wciela będzie miał ulepszony kostium.

Skrzydła stały się znacznie bardziej giętkie i dynamiczne. Skrzydła staną się jego siłą. – powiedział Anthony Mackie w wywiadzie, którego udzielił dla D23 Magazine. Aktor wcielający się w postać Falcona stwierdził, że jego kostium będzie przypominał zdecydowanie bardziej zbroje od Tony’ego Starka – ulepszenia sprawią, że będzie jeszcze silniejszy i niebezpieczny dla swoich wrogów.

Zwiastuny serialu The Falcon and The Winter Soldier dały jasno do zrozumienia, że ​​Sam Wilson i Bucky Barnes nie są zadowoleni z konieczności współpracy, ale zdrowy rozsądek podpowiada im, że muszą odłożyć na bok dzielące ich różnice. Ostatecznie zostaną przyjaciółmi w miarę postępów w serii od Marvel Studios i Walta Disneya.

Dodatkowo trailery zapowiadają sporo atrakcji i wiele świetnych scen akcji. Premiera serialu będzie miała miejsce już 19 marca w serwisie platformy streamingowej Disney+. Będzie to po produkcji WandaVision drugi serial należący do Kinowego Uniwersum Marvela.

