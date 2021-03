Adam Wingard udzielił wywiadu na IGN Fan Fest w trakcie, którego stwierdził, że w przypadku jego filmu o King Kongu oraz Godzilli, fani nie powinni spodziewać się walki zakończonej remisem.

Kiedy wracam myślami do oryginalnego filmu "King Kong kontra Godzilla", pamiętam, jak rozmawiałem z przyjaciółmi o tym filmie, gdy byłem dzieckiem, i wciąż debatowaliśmy, kto wygrał w walce, Godzilla czy King Kong? Ten film tak naprawdę nie wyłaniał zwycięzcy. To był remis, to było mętne, nie było wygranego. Ja chciałem, żeby wyglądało to na prawdziwy pojedynek. Chciałem, żeby nie było więcej kłótni na placu zabaw. To jest decydujące. Nie musisz już o tym debatować. Oglądasz ten film. To Godzilla, to King Kong. Walczą ze sobą, jeden wygrywa i to wszystko.

mówił filmowiec