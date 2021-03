Czy Bruce Campbell potwierdził swój udział w widowisku Marvela? 0

Po tym, jak Sam Raimi został ogłoszony reżyserem filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, w sieci wybuchła dyskusja na temat ewentualnego angażu Bruce’a Campbell.

Bruce Campbell i Sam Raimi to duet, który miał okazję ze sobą współpracować przy okazji filmów z serii "Martwe zło". Od tamtej pory panowie są kumplami i chętnie ze sobą pracują. Warto odnotować, że aktor zaliczył występy gościnne we wszystkich trzech odsłonach serii "Spider-Man", za którą odpowiadał Sam Raimi. Teraz wszystko wskazuje na to, że Bruce Campbell pojawi się w kolejnym komiksowym widowisku filmowca – Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Bruce Campbell wrzucił na social media następującego posta:

Oczywiście nie wiadomo w kogo ewentualnie wcieli się Campbell, ale możemy być spokojni i spodziewać sie charakterystycznego cameo. Aktualnie w Wielkiej Brytanii trwają zdjęcia do Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Zdecydowanie jest to jeden z najciekawszych filmów nowej fazy MCU. Na ekranie oprócz tytułowego superbohatera (w tej roli oczywiście niezastąpiony Benedict Cumberbatch) pojawią się również Elizabeth Olsen jako Wanda Maximoff oraz Xochitl Gomez wcieli się w członka Young Avengers, America Chaveza. Powrócą Benedict Wong, Rachel McAdams i Chiwetel Ejiofor.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness trafi do kin 25 marca 2022 roku.

Źrodło: ComicBookMovie