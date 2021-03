Rozpoczęły się zdjęcia do 4. sezonu serialu ''Cobra Kai'' 0

Cobra Kai to niezwykle udany serial, który od Youtube przejęła platforma Netflix. Mający niedawno swoją premierę 3. sezon okazał się hitem serwisu i już ogłoszono rozpoczęcie zdjęć do kolejnej serii. Czwarty sezon będzie pierwszym w całości wyprodukowanym dla tego amerykańskiego giganta streamingowego.

Wpis informujący o rozpoczęciu zdjęć do czwartego sezonu pojawił się na oficjalnej stronie serialu na Twitterze. Opatrzony jest on zdjęciem pierwszej strony scenariusza.

Do regularnej obsady nowej serii dołączają Vanessa Rubio i Peyton List, które dotychczas gościnnie wcielały się w role Carmen i Tory. Jeśli zaś chodzi o nowe twarze to w czwartym sezonie zobaczymy aktora Dallas Young'a, który wcieli się w rolę Kenny’ego, prześladowanego w szkole chłopaka pragnącego nauczyć się karate dla własnej samoobrony. Angaż otrzymała także Oona O’Brien, która sportretuje postać o imieniu Devon. To nowa uczennica szkoły karate, która rywalizację posiada we krwi, szybko się uczy i jest bardzo porywcza.

Akcja serialu rozgrywa się na trzydzieści lat później, po wydarzeniach ukazanych w serii filmów Karate Kid. Johnny Lawrence, który po dawnym przegranym pojedynku w turnieju karate załamał się i życie straciło dla niego sens, postanawia odbić się od dna i wskrzesza swoją szkołę karate. Decyzja ta wznawia jego rywalizację z Danielem LaRusso. W głównych rolach ponownie Ralph Macchio i William Zabka.

Źrodło: Twitter, Variety