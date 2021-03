Jakoś to będzie to długo oczekiwany pełnometrażowy debiut Sylwestra Jakimowa, twórcy świetnych filmów krótkometrażowych Koleżanki, Kongola, reżysera wielu seriali telewizyjnych. Takiej komedii jeszcze w polskim kinie nie było. Bohaterami Jakoś to będzie są trzej przyjaciele po trzydziestce – Albert, Marcin i Jacek – koledzy z dzieciństwa, outsiderzy, którzy wciąż mieszkają z rodzicami. Po kilkunastu latach bezowocnej walki o byt, trzej przyjaciele przygotowują się do wielkiego skoku, który zmieni ich życie. W rolach głównych zobaczymy Dobromira Dymeckiego, Sebastiana Pawlaka i Alberta Osika.

"Jakoś to będzie" to współczesna komedia bazująca na absurdalnym, zaskakującym poczuciu humoru, nawiązująca do barejowskiego spojrzenia na Polaków. Siłę filmu stanowią bohaterowie, ukazani realistycznie, a jednocześnie groteskowo. To postaci z krwi i kości, czasami tak prawdziwie nieudolne, że aż śmieszne, a czasami budzące współczucie. Na drugim planie pojawi się szeroka panorama współczesnych zjawisk społecznych, w sytuacjach i miejscach, nieznanych i do tej pory nieobecnych we współczesnej polskiej komedii.

mówi reżyser Sylwester Jakimow