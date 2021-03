Netflix nabywa prawa do filmu akcji ''The Ice Road'' z Liamem Neesonem

Podczas tegorocznego wirtualnego European Film Market Netflix zakupił prawa do filmu akcji The Ice Road z Liamem Neesonem w roli głównej. Amerykański gigant streamingowy wygrał z innymi ubiegającymi się o prawa do niego płacąc za film niebagatelną kwotę 18 milionów dolarów.