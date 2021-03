Guy Pearce w zwiastunie horroru ''The Seventh Day'' 0

Za pośrednictwem Vertical Entertaiment w sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź oczekującego na swoją premierę horroru The Seventh Day. Gwiazdą produkcji jest zdobywca nagrody Emmy za Mildred Pierce Guy Pearce.

fot. imdb

Za reżyserię i scenariusz The Seventh Day odpowiada Justin P. Lange, który na swoim koncie ma kilka krótkometrażowych produkcji. W pełnym metrażu zadebiutował dramatem fantasy Mrok w 2018 roku. Opisywana produkcja jest jego drugim dziełem. Film produkują Dallas Sonnier, Amanda Presmyk, Chelsea Davenport i Kimberly Hwang.

Dla Pearce nie jest to pierwszy występ w filmie z gatunku horroru. W 1999 roku zagrał w produkcji Drapieżcy w reżyserii Antoni Bird. Potem w 2010 roku mogliśmy podziwiać go w horrorze Guillermo del Toro Nie bój się ciemności. W The Seventh Day Pearce wciela się w doświadczonego egzorcystę, który ma za zadanie wyszkolić swojego zastępcę. Czy nowicjusz da radę pokonać potężne demony czy pierwszy egzorcyzm zachwieje jego wiarę skonfrontowaną z obliczem czystego zła? Gdy oboje zanurzają się w istniejące piekło na ziemi, zaciera się granica między dobrem i złem i na jaw wychodzić zaczynają ich własne demony.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W obsadzie horroru oprócz Pearce znajdują się także Vadhir Derbez, Stephen Lang, Brady Jenness, Robin Bartlett i Keith David.

Premiera filmu w wybranych kinach i na VOD już 26 marca 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon