Matt Damon na zdjęciach z planu widowiska "Thor: Love and Thunder"

W sieci pojawiły się nowe fotosy z planu zdjęciowego widowiska Thor: Love and Thunder. Jedną z gwiazd, które możemy na nich ujrzeć jest Matt Damon, który zaliczy kolejny występ gościnny w Marvel Cinematic Universe.

Kamery na planie filmu Thor: Love and Thunder pracują na pełnych obrotach. Obsada aktorska oraz ekipa zdjęciowa z Taiką Waititim na czele przebywają aktualnie w Australii. Oczywiście co jakiś czas do sieci wyciekają materiały z planu. Najnowsze z nich prezentują nam chociażby Matta Damona, dla którego twórcy przewidzieli kolejny występ gościnny w MCU. Jak zapewne doskonale pamiętacie gwiazda serii "Jason Bourne" pojawił się też w widowisku Thor: Ragnarok – wcielił się on wówczas w askardzkiego aktora odtwarzającego postać Lokiego.

Oprócz Matta Damona na planie zdjęciowym dostrzeżono również brata Chrisa Hemswortha, Luke'a który jeszcze raz sportretuje postać Boga Piorunów oraz fejkowego Odyna, czyli Sama Neilla. Jak widać cała teatralna trupa znana z Thor: Ragnarok zagości na ekranie.

Oprócz zdjęć na Twitterze pojawiło się także wideo, na którym widzimy, jak ekipa kręci scenę teatralną. Tym razem asgardzccy aktorzy otworzą bitwę z Helą. Niestety nie wiadomo, kto wcieli się w czarny charakter na deskach ichniego teatru.

Miejmy nadzieję, że wkrótce pojawią się wyraźniejsze ujęcia i okryjemy zagadkę kto wciela się w Helę. Tak czy siak, zapowiada się przednia zabawa i naprawdę sympatyczna sekwencja.

AKTUALIZACJA:

W Helę wciela się Melissa McCarthy.

