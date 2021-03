T.I. nie powróci w "Ant-Manie 3" z powodu zarzutów o molestowanie seksualne 0

Kariera artysty znanego jako T.I. znalazła się na ostrym zakręcie. Wszystko z powodu oskarżeń o molestowanie seksualne.

T.I. nie powróci w nadchodzącym widowisku od Marvel Studios opowiadającym o Ant-Manie i Osie. Raper oraz aktor został oskarżony przez grupę kobiet o molestowanie seksualne. We wszystko ma być zamieszana również jego żona, Tiny.

Tiny Harris i T.I. zostali oskarżeni przez 11 kobiet o podawanie im narkotyków, a następnie molestowanie seksualne. W niecnym procederze udział mieli brać także współpracownicy gwiazdora. Co ciekawe dwójka oskarżana jest także o porwanie, nękanie, napaść, zastraszanie oraz gwałt. Do owych sytuacji miało dochodzić w Los Angeles, Georgii i na Florydzie. Oczywiście oskarżeni nie przyznają się do winy.

Clifford (T.I.) i Tameka Harris (Tiny) zaprzeczają w jak najostrzejszych słowach tym bezpodstawnym zarzutom. Jesteśmy przekonani, że jeśli te roszczenia zostaną dokładnie i rzetelnie zbadane, żadne zarzuty nie zostaną przedstawione.

czytamy w oświadczeniu prawnika

Dla T.I. oznacza to tyle, że jego kariera w Hollywood jest w zasadzie skończona. Raper miał okazję występować w Kinowym Uniwersum Marvela, gdzie wcielał się w drugoplanową postać o imieniu Dave. Był on przyjacielem Scotta Langa/Ant-Mana. Postać prawdopodobnie powróciłaby w trzeciej odsłonie serii zatytułowanej Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Źrodło: The Hollywood Reporter