Dzień (Praw) Kobiet – cykl filmowy w ARTE po polsku 0

O seksualności kobiet lepiej nie mówić i lepiej jej nie pokazywać, choć kobiety mają do niej pełne prawo. Tak samo jak do swojego ciała, swoich wyborów i swojego życia. Tyle w teorii. A w praktyce? Prawa kobiet są blokowane nie tylko przez polityków i Kościół, ale także przez stereotypy. To nie dotyczy tylko Polski, ale wszystkich krajów na świecie, tylko z różnym natężeniem. Właśnie o tym mówi cykl filmów dokumentalnych „Dzień (Praw) Kobiet”, pokazywanych bezpłatnie na platformie VOD ARTE po polsku https://www.arte.tv/pl/ z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Kobiety chcą być wolne i niezależne! Dość seksualnego dyktatu! Reżyserka i była aktorka porno Ovidie oraz dziennikarka i aktorka Sophie-Marie Larrouy mówią o tym głośno w fantastycznej serii filmowej „Niezależne!”, zrealizowanej na podstawie komiksu ich autorstwa „Libres ! Manifeste pour s’affranchir des diktats sexuels” (fr. „Wolne! Manifest uwolnienia się od seksualnych nakazów”). Ten skandalicznie potrzebny serial animowany jest prawdziwym manifestem kobiecości, seksualności i feminizmu, który z humorem i otwartością opowiada o seksie i seksualności.

Ponadto w cyklu „Dzień (Praw) Kobiet” nie zabraknie innych filmów opowiadających o ataku na kobiece ciało. Dlaczego sutki kobiece są cenzurowane w mediach społecznościowych, oprócz zdjęć z małymi, niewinnymi niemowlakami? Dlaczego współczesne feministki nazywane są obraźliwie czarownicami? I dlaczego w XXI wieku istnieją jeszcze kraje, w których kobiety nie mają prawa decydować o własnym ciele? Jak w Polsce, gdzie kobiety są zmuszane do rodzenia upośledzonych dzieci lub Indie, gdzie kobietom każe się usuwać narządy rodne, by nie zachodziły w ciążę i lepiej pracowały? Odpowiedzi na te i inne pytania szukają twórcy filmów dokumentalnych dostępnych bezpłatnie na stronie https://www.arte.tv/pl/.

FILMY W CYKLU „DZIEŃ (PRAW) KOBIET: NIEZALEŻNE!, Francja, 2019

Ovidie i Sophie-Marie Larrouy przełamują uprzedzenia i tabu i zachęcają kobiety do robienia tego, co chcą i tylko wtedy, kiedy chcą. W dziesięciu odcinkach poruszane są rozmaite tematy m.in. domniemane korzyści płynące ze spermy, dlaczego faceci wysyłają dickpicki, na czym polega fenomen „mommyporn”, dlaczego miesiączka jest powodem do wstydu, jak uwolnić się od kultu młodości i piękna, co sprawia nam przyjemność w łóżku, czy bi-seksualność kobiet staje się społecznie akceptowalna, ale tylko jako fantazja heteryków.

DLACZEGO SUTKI SA CENZUROWANE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH, Francja, 2019

Wszyscy mają sutki. Jednak sutek sutkowi nierówny, przynajmniej w mediach społecznościowych. Na Facebooku i Instagramie panuje zakaz publikowania kobiecych sutków. Jednak czemu kobiet obowiązują inne zasady? Przecież męskich ciał się nie cenzuruje, chyba że są zupełnie nagie. I jak na te ograniczenia reaguje scena artystyczna?

DRŻYJCIE! CZAROWNICE WRACAJĄ!, Francja, 2020

Gdy myślimy o wiedźmach, do głowy przychodzą postaci z dzieciństwa. Towarzyszyły nam w młodości, głównie w koszmarach. Zapomnijcie o krzywym nosie, brodawce i miotle. Bronią nowych wiedźm są media społecznościowe, aktywizm polityczny i sztuka. Nowy ruch, niekoniecznie brany na poważnie, skrywa feministyczne zaangażowanie polityczne. Dlaczego wiedźmy stały się symbolem emancypacji kobiet? Czyimi są spadkobierczyniami? Drżyjcie! Wiedźmy powracają!

OWŁOSIONY BUNT, Francja, 2019

Od starożytności artyści przedstawiają gładką skórę. Zatem czemu owłosienie jest czarną owcą historii

sztuki? Czemu kreacja ma się rymować z depilacją?

INDIE: WIOSKI BEZ MACICY, Francja, 2021

W Indiach pracownice rolne stawiane są pod presją usunięcia macicy, aby mogły pracować bez przerwy. Długo była to jedna z najlepiej chronionych tajemnic wsi w Indiach. Podczas gdy wskaźnik histerektomii (zabieg chirurgicznego usunięcia macicy) na Zachodzie wynosi 2/1000, w Indiach osiąga 17/1000, aż do 350/1000 w stanie Maharasztra na zachodzie kraju, w tzw „Pasie Cukrowym”. Przez ostatnie 10 lat 14 000 zbieraczek trzciny poddało się histerektomii.