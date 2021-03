Pomimo tego, że serial trwał tylko przez jeden sezon, szybko stał się ulubieńcem krytyków i ulubieńcem publiczności. Po wygranej przez aktorkę Złotego Globa apel o drugi sezon serialu nabrał nowej siły w Internecie. Taylor-Joy wyraziła chęć powrotu, jednak takie perspektywy wydają się obecnie mało prawdopodobne.

Może. Nie chcę rozczarować nikogo, ale nigdy o tym nie myśleliśmy. To zawsze było przejście z drzewka na drzewo. Widzisz, jak rośnie i zostawiasz je w dobrym miejscu. Byliśmy więc naprawdę zaskoczeni, gdy ludzie mówili: "Gdzie jest sezon 2". Uwielbiam cały zespół, który to zrobił i chciałbym skorzystać z okazji, aby ponownie z nimi pracować. zdradziła Taylor-Joy

Oparta na powieści Waltera Tevisa z 1983 r. pod tym samym tytułem, Gambit królowej opowiada historię Beth Harmon, graną przez Taylor-Joy. Osierocona w młodym wieku, Beth odnajduje w sobie talent do gry w szachy.