Serial ''Superman i Lois'' otrzymuje odnowienie na 2. sezon

Po niedawnej udanej premierze nowego superbohaterskiego serialu The CW, włodarze stacji postanowili dać produkcji Superman i Lois zielone światło na realizację drugiego sezonu.

Serial Superman i Lois zadebiutował 23 lutego przyciągając przed telewizyjny ekran 1,75 mln widzów dając stacji największą od dwóch lat widownię w tym wtorkowym przedziale czasowym.

Produkcja ta dołączyła do długiej listy seriali The CW, które już wcześniej dostały odnowienia na kolejne sezony. Należą do nich m.in. Walker, Flash, DC's Legends of Tomorrow czy Batwoman.

W tytułowe role w serialu o człowieku ze stali wcielają się Tyler Hoechlin i Elizabeth Tulloch. W obsadzie są także Jordan Elsass, Alexander Garfin, Dylan Walsh, Emmanuelle Chriqui, Erik Valdez i Inde Navarette.

Clark Kent i Lois Lane zamieszkują w Smallville, gdzie mają zamiar zająć się rodzicielstwem – twórcy skupią się na ich relacjach z nastoletnimi synami, Jonathanem i Jordanem. Oczywiście dla Supermana bycie ojcem nie będzie jedyną trudnością. Na horyzoncie pojawia się wróg.

W Polsce serial emituje serwis HBO GO. Mieliście okazję zapoznać się już z pilotażowym odcinkiem? Jakie są Wasze wrażenia?

Źrodło: TVLine