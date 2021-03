Jodie Comer wcieli się w francuską cesarzową w filmie Ridleya Scotta ''Kitbag'' 0

Wiadomo już kto wystąpi u boku Joaquina Phoenixa w filmie Kitbag. W postać francuskiej cesarzowej Józefiny, pierwszej żony Napoleona I, wcieli się Jodie Comer.

fot. materiały prasowe

Comer w ostatnim czasie podziwiać mogliśmy w świetnym serialu Obsesja Eve, gdzie wciela się w postać Villanelle. Wystąpiła także w komedii Free Guy oraz w ostatnim filmie z serii Gwiezdnych wojen – Skywalker. Odrodzenie. Występ w Kitbag nie jest jej pierwszą współpracą z reżyserem Ridleyem Scottem. W tym roku na swoją premierę czeka dramat The Last Duel, w którym to Comer gra jedną z głównych ról.

We francuskiego przywódcę Napoleona Bonaparte wcieli się laureat Oscara za rolę w filmie Joker Joaquin Phoenix. Scenariusz do Kitbag napisał David Scarpa. Produkcja powstaje dla 20th Century Studios. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się na początku przyszłego roku w Wielkiej Brytanii.

Kitbag ma być spojrzeniem na pochodzenie Napoleona oraz jego bezlitosną wspinaczkę do otrzymania tytułu cesarza Francji. Ma to zostać ukazane poprzez pryzmat jego uzależniającej i często niestabilnej relacji z żoną oraz prawdziwą miłością, Józefiną. Oczywiście na ekranie nie zabraknie próby uchwycenia jego słynnych bitew, strategicznego umysłu oraz wojennego wizjonerstwa.

