W 2022 roku nadejdzie remake kontrowersyjnego horroru ''Cicha noc, śmierci noc''

Pamiętacie uważany w niektórych kręgach za kultowy horror z lat 80 ubiegłego wieku Cicha noc, śmierci noc? Nadchodzi jego remake. Prawa do filmu nabyły Orwo Studios i Black Hanger Studios.

Remake zadebiutować ma już w przyszłym roku. Za jego produkcję odpowiedzą Scott Schneid i Dennis Whitehead, którzy pracowali przy oryginalnym filmie.

Ciągłe pragnienie horroru i ciągły sukces tego gatunku oznacza dla nas idealny czas na zaoferowanie mrożącego krew w żyłach odrodzenia tego kultowego tytułu. powiedział Whitehead

O czym opowiada film Cicha noc, śmierci noc?

W okresie świątecznym, rodzice małego Billa zostają zamordowani przez mężczyznę ubranego w kostium Św. Mikołaja. Chłopiec trafia do sierocińca. Mijają lata, Bill jest już nastolatkiem lecz nadal nawiedzają go koszmary, w których obiektem zła jest Święty Mikołaj. Chłopak idzie do pracy, lecz kiedy nadchodzi Wigilia – Billa po raz kolejny ogarniają stres i przerażające wspomnienia. Dostaje on zadanie przebrania się za Św. Mikołaja, aby wprowadzić miły nastrój oraz lepszą sprzedaż sklepowych artykułów. Krwawe przebłyski nękające Billa i czerwono-biały kostium prowadzą do tragedii. Rozpoczyna się rzeź niegrzecznych…

