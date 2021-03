Bill Burr - aktor grający w "Mandalorianie" - broni Giny Carano 0

Bill Burr to człowiek, który głośno wyraża swoje zdanie. Komik, a także aktor, który pojawił się w serialu Walta Disneya, The Mandalorian, wypowiedział się na temat zwolnienia Giny Carano.

W zeszłym miesiącu pojawiła się wiadomość, że Gina Carano została zwolniona z roli Cary Dune w serialu Walta Disneya i Lucsafilm, który został osadzony w uniwersum "Gwiezdnych Wojen". Powodem takiego stanu rzeczy były kontrowersyjne wpisy zamieszczone w social mediach.

Jej kolega z planu, czyli Bill Burr uważa, że nie jest to do końca sprawiedliwe i broni byłą zawodniczkę mieszanych sztuk walki. Komik uważa, że kobieta nie powiedziała niczego wystarczająco złego, aby uzasadnić jej zwolnienie. Burr wystąpił w podcaście "The Bill Bert".

Chyba że zrobiła jakieś naprawdę okropne gówno lub powiedziała otwarcie rasistowską rzecz. Nie wiem. Myślę, że jest po prostu zbyt wiele rzeczy. A potem trzeba z tego zrobić gównianą sensację. Nie wiem, o co k^^^a chodzi. Jestem teraz w tym pieprzonym programie. Muszę uważać, co do cholery powiem. Była kochana. Była super, cholernie miłą osobą. Wiesz, teraz ktoś weźmie to wideo, każe mi powiedzieć coś innego i pozbędzie się mojej łysej figurki. To są dziwne czasy. Ludzie tylko czekają na twój błąd.

Przed wyrzuceniem Giny Carano z serialu, mówiło się, że jej postać w 3. sezonie odegra zdecydowanie ważniejszą rolę. Dodatkowo chciano, aby Cara Dune pojawiła się w jednym ze spin-offów.

A Wy co myślicie o tej sprawie? Czy zgadzacie się z Burrem?

