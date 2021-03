W ubiegłym roku miała miejsce premiera komedii Kolejny film o Boracie, w której Sacha Baron Cohen ponownie wcielił się w postać dziennikarza z Kazachstanu podróżującego do Stanów Zjednoczonych. Film odniósł spory sukces, także artystyczny – produkcja zdobyła trzy nominacje do Złotego Globu, z czego dwie zostały zamienione na statuetki (dla najlepszej komedii/musicalu oraz najlepszego aktora w komedii/musicalu).

Mimo wszystko Sacha Baron Cohen nie zamierza ponownie wchodzić w buty Borata. Brytyjski gwiazdor stwierdził, że praca nad sequelem była prawdopodobnie najniebezpieczniejszym projektem nad jakimkolwiek pracował.