Ruszyły zdjęcia do 2. sezonu nowej komedii Super Polsat ''Tatuśkowie'' 0

Zdjęcia do drugiego sezonu nowej komediowej produkcji Polsatu właśnie się rozpoczęły. Serial Tatuśkowie jesienią zadebiutuje na antenie kanału Super Polsat.

fot. Polsat

Jesienią nakręcono pierwszy sezon tej komedii, a jego premiera odbyć miała się wiosną tego roku. Zdeycydowano jednak inaczej. Premierę przełożoną na jesień, a po zimowej przerwie ekipa powróciła na plan, aby nakręcić drugi sezon, który zaraz po pierwszym pojawi się w jesiennej ramówce stacji Super Polsat.

Tatuśkowie to opowieść o czterech współczesnych trzydziestolatkach, którzy mierzą się z wyzwaniami ojcostwa. Są różni, jednak perypetie z jakimi borykają się za sprawą swoich dzieci, żon i partnerek, tworzą między nimi nić porozumienia.

Aleks (Marcin Rogacewicz) to przebojowy prawnik, przystojniak i podrywacz, który musi pożegnać się z rozrywkowym życiem, gdy dowiaduje się, że ma kilkuletniego synka. Władek (Bartłomiej Kasprzykowski), zabawny choleryk, mąż i ojciec trzech synów, prowadzi osiedlową pizzerię. Marek (Kacper Kuszewski), zapracowany pantoflarz, balansuje pomiędzy byłą żoną i dwiema córkami a nową, młodszą partnerką i nowo narodzonym synkiem. Tomasz (Philippe Tłokiński) to romantyczny i nieśmiały weterynarz z prowincji, który po śmierci żony przeprowadził się z córką do miasta i ciągle wpada w nowe tarapaty.

W drugim sezonie do obsady dołączyła Elżbieta Romanowska.

Źrodło: Polsat