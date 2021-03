Regé-Jean Page dołącza do gwiazdorskiej obsady filmu "The Gray Man" 0

Netflix przygotowuje się do realizacji swojego największego filmu w historii. Aktualnie kompletowana jest obsada aktorska filmu zatytułowanego "The Gray Man" i trzeba przyznać, że wygląda ona naprawdę obiecująco.

Najnowszym nabytkiem producentów został Regé-Jean Page, gwiazda serialu Bridgertonowie. W ostatnich tygodniach coraz głośniej o aktorze, który dzięki serialowi Netfliksa wypłynął na szerokie wody. Regé-Jean Page ostatnio pojawił się w Saturday Night Live jako gospodarz. Został również zatrudniony do filmu "Dungeons and Dragons", którego realizacją zajmie się Warner Bros. Pictures. Jego nazwisko pojawia się również w kontekście rebootu Supermana od J.J. Abramsa, a ostatnio niektórzy fani Jamesa Bonda uznali go za idealnego kandydat do roli 007.

Oprócz niego do obsady dołączają również Alfre Woodard i Billy Bob Thornton. Warto dodać, że wcześniej potwierdzono angaż dwóch wielkich hollywoodzkich gwiazdorów – Ryana Goslinga oraz Chrisa Evansa.

Scenariusz "The Gray Man" oparty jest na powieści Marka Greaneya. Joe i Anthony Russo, staną na czele ogromnego przedsięwzięcia, o którym mówi się, że jest jednym z najdroższych dotychczasowych projektów Netfliksa. Ostatnio bracia wyreżyserowali Cherry: Niewinność utracona z Tomem Hollandem, który w najbliższych tygodniach zadebiutuje w Apple TV+.

Głównym bohaterem opowieści jest Gray Man, niezależny zabójca i były agent CIA, Court Gentry (w tej roli Gosling), którego śladem po całym świecie podąża Lloyd Hansen (Evans), były partner Gentry’ego w CIA.

