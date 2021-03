Opinie Polaków o polskim kinie - poznaj wyniki badań 1

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny przeprowadziła bardzo interesujące badania dotyczące rodzimego kina. "Polacy o polskich filmach" bo tak brzmi tytuł projektu, przedstawia opinie Polaków o polskim kinie i ich postawy wobec polskiej produkcji filmowej. Dzień świra filmem wszech czasów!

Naczelnym celem projektu (i raportu) jest zbadanie opinii Polaków o polskim filmie. A konkretnie wiedza polskich obywateli na jego temat, sposoby kontaktu z filmem, jego ocena i odbiór, a także społeczne zróżnicowanie praktyk kulturowych związanych z filmem (nierówne "rozłożenie" praktyk w poszczególnych grupach, warstwach i klasach polskiego społeczeństwa). Nadal za mało wiemy o tym, co Polacy myślą o polskim kinie i polskich filmach, w jaki sposób obcują z rodzimym kinem, jak z niego korzystają, co w nim lubią, a co ich w nim złości czy denerwuje. Za mało wiemy też o roli i miejscu kina polskiego na mapie praktyk kulturowych Polaków. Dlatego celem projektu jest systematyczna, wszechstronna i pogłębiona akademicka analiza odbioru polskiego kina przez Polaków. Raport dostarcza stosowną wiedzę na ten rzadko (a na pewno za rzadko) badany do tej pory temat.

Badanych poproszono też o wskazanie filmu wszech czasów. Najczęściej wskazywanym kandydatem do tego tytułu (niezależnie od grupy badanych) okazał się Dzień świra Marka Koterskiego, słodko-gorzki film, z którym w zasadzie każdy może się zidentyfikować. Na podium miejsca zajęły również: Zimna wojna, Bogowie, Seksmisja, Chłopaki nie płaczą i Sami swoi.

Jeśli chodzi o filmy, których badani nie lubią, które uważają za słabe, w większości przypadków brakuje w nich wszystkiego: fabuła jest banalna, niespójna, gra aktorska zła, a poziom realizacji pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie często wymieniane są w tej kategorii polskie komedie romantyczne, które opowiadają wtórne historie, nie spełniając przy tym podstawowego zadania gatunku: nie bawią, nie śmieszą. Badani zarzucają twórcom tego rodzaju filmów kopiowanie amerykańskich wzorców, przez co filmy te są mało realistyczne, mało przekonujące, oderwane od polskiej rzeczywistości. Wśród tych filmów są m.in. Botoks, Listy do M. 3, Kler, Wiedźmin, czy Legiony.

Źrodło: fina.gov.pl