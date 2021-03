Historia najsłynniejszego seryjnego mordercy Azji - zobaczcie zwiastun serialu ''Wąż'' 0

Netflix prezentuje zapowiedź swojego nowego serialu Wąż, który ukaże fabularyzowaną historię jednego z najsłynniejszych seryjnych morderców grasujących na terenie Azji Południowo-Wschodniej.

fot. netflix

Czego trzeba, żeby złapać mordercę? Tego dowiemy się już w kwietniu, kiedy to na Netflixie zadebiutuje produkcja Wąż. Serial ten inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami. Poznamy historię seryjnego mordercy Charlesa Sobhraja noszącego pseudonim Bikini Killer, który w latach 70. ubiegłego wieku atakował zachodnich turystów. Działał on na terenie Azji Południowo-Wschodniej. Zamordował co najmniej 12 osób. Zajmował się także przemytem i napadami, co pozwoliło mu wieść wystawne życie.

Fabuła serialu ukaże nam fascynujące próby doprowadzenia tytułowego mordercy przed sąd. Charles wielokrotnie umykał stróżom prawa. Kiedy już trafił do więzienia, ustawił się również i tam. Udzielał wywiadów i sprzedawał prawa do ekranizacji swojej biografii.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W głównej roli występuje nominowany do Złotego Globu za film Mauretańczyk Tahar Rahim. Oprócz niego w obsadzie znajdują się także Jenna Coleman, Ellie Bamber, i Billy Howle.

Premiera serialu Wąż już 2 kwietnia 2021 roku.

Źrodło: youtube.com/netflixpolska