O specjalnym odcinku serialu Przyjaciele słychać już od ponad roku. Na platformę HBO Max trafić miał on w maju ubiegłego roku, jednak z powodu panującej pandemii, ekipie do tej pory nie udało wejść się na plan. Teraz jest na to szansa. Według Davida Schwimmera, który w serialu wciela się w postać Rossa Gellera, zdjęcia do specjalnego epizodu rozpoczną się już za trochę ponad miesiąc.