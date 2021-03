Marvel szykuje się do wprowadzenia X-Menów do MCU 0

W sieci pojawiły się kolejne plotki dotyczące planów Marvel Studios na rozwinięcie swojego kinowego uniwersum. Tym razem dotyczą one X-Menów.

Według portalu The Illuminerdi, Marvel Studios posuwa na przód swój projekt zatytułowany "The Mutants", który oczywiście miałby być ostatecznym wprowadzeniem mutantów do Kinowego Uniwersum Marvela. Szczegóły są na razie nieznane, ale w kuluarach mówi się, że Kevin Feige kieruje projektem jako producent.

Na ten moment nie ma ani jednego słowa o żadnych potencjalnych scenarzystach czy reżyserach, ale nie jest tajemnicą, że twócy Avengers: Koniec gry, czyli bracia Joe i Anthony Russo są wielkimi fanami X-Menów i przy kilku różnych okazjach powiedzieli, że chcieliby nimi się zająć, gdyby nadarzyła się okazja powstać. Warto również odnotować, że utalentowany duet jakiś czas temu wyjawił, że pracuje nad nowym projektem superbohaterskim. Może chodzi właśnie o "The Mutants"?

"The Mutants" to z pewnością melodia przyszłości, która zapewne będzie w końcu musiała wybrzmieć. Jeśli chodzi o mutantów i uniwersum X-Menów, to Walt Disney oraz Marvel Studios planują najpierw wprowadzić do MCU postać Deadpoola.

Źrodło: The Illuminerdi