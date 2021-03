Darkseid prezentuje się wybornie - zobaczcie figurkę kultowego złoczyńcy 0

Firma McFarlane Toys nie ujawniła jeszcze pełnej gamy figurek wzorowanych na bohaterach i złoczyńcach z Zack Snyder's Justice League, ale dzięki nowemu zdjęciu promocyjnemu możemy po raz pierwszy rzucić okiem na postać Darkseida.

Do tej pory pojawiło się kilka fotosów prezentujących Darkseida, ale żadne nie były tak dokładne, jak zdjęcia figurki zaprezentowane przez McFarlane Toys. Postać kultowego czarnego charakteru robi wrażenie!

Darkseid miał pierwotnie pojawić się w kinowej wersji Ligi Sprawiedliwości, zanim Snyder opuścił projekt, więc fani kultowego złoczyńcy DC Comics z niecierpliwością czekają na jego debiut fabularny w nadchodzącej wersji reżyserskiej.

Zdeterminowany, by ostateczne poświęcenie Supermana nie poszło na marne, Bruce Wayne łączy siły z Dianą Prince, planując rekrutację zespołu metaludzi do ochrony świata przed zbliżającą się katastrofą. Zadanie okazuje się trudniejsze niż wyobrażał sobie Bruce, ponieważ każdy z rekrutów musi zmierzyć się z demonami swojej własnej przeszłości, aby pokonać to, co ich powstrzymuje i nie pozwala się połączyć w jedną, bezprecedensową ligę bohaterów. Niestety tylko zjednoczeni Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) i Flash (Ezra Miller) mogą uratować planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem i Darkseidem.

Premiera tak zwanego "Snyder Cut" będzie miała miejsce 18 marca 2021 roku na HBO Max (w Polsce widowisko będziemy mogli obejrzeć na HBO GO).

Źrodło: ComicBookMovie