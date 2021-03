CANAL+ prezentuje zwiastun serialu "Klangor" 0

CANAL+ prezentuje trailer serialu Klangor. Premiera produkcji w piątek 26 marca.

fot. Jarosław Sosiński / CANAL+ / materiał prasowe

Kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach ginie córka Wejmanów (Jakubik, Ostaszewska), niepewność i strach krok po kroku paraliżują rodzinę.

Ojciec, zwykły człowiek w niezwykłych okolicznościach, w obliczu tragedii musi zaprzeczyć wszystkim wartościom, które do tej pory go definiowały. Musi stanąć sam wobec wszystkich i wszystkiemu. Z najbliższymi włącznie. Zaczyna samotną walkę o prawdę, która jak wierzy, doprowadzi go do odnalezienia dziecka.

Motorem jego działań jest nadzieja, której metaforą jest tytułowy Klangor.

Wybór tytułu dla historii tego dramatu rodzinnego z kryminalnym tłem, nie był prosty. Długo razem z CANAL+ szukaliśmy słowa, które może być synonimem siły, jaka motywuje głównego bohatera do działania – nadziei. Nie chcieliśmy iść w oczywiste rozwiązania, aby zostawić pewną przestrzeń do interpretacji dla widza. Padały różne pomysły, ale kiedy pojawił się klangor, który dosłownie oznacza krzyk żurawi, zwiastujący nadejście wiosny uznaliśmy, że "mamy to". Dla mnie w tym słowie jest pewien ładunek emocjonalny, o jaki nam chodziło. Klangor to charakterystyczny, wibrujący w powietrzu głos, którego nie sposób pomylić z żadnym innym.

mówi Łukasz Dzięcioł, producent serialu

Zdjęcia do produkcji odbywały się głównie w Świnoujściu, gdzie toczy się akcja serialu. Nadmorskie widoki i surowy klimat tutejszego przedwiośnia są równorzędnymi bohaterami historii, podobnie jak wibrujący dźwięk klangoru.

Źrodło: CANAL+ Polska - informacja prasowa