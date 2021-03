Twórcy "Stranger Things" i Steven Spielberg wyprodukują dla Netfliksa adaptację powieści "Talizman" Stephena Kinga 0

Steven Spielberg oraz bracia Duffer, którzy wbili się do mainstreamu dzięki serialu Stranger Things, zajmą się produkcją nowej serii opartej na powieści "Talizman" Stephena Kinga oraz Petera Strauba z 1984 roku. Projekt powstanie dla platformy streamingowej Netflix.

Steven Spielberg wiele lat temu nabył prawa do ekranizacji powieści "Talizman" Stephena Kinga oraz Petera Strauba. Wygląda na to, że historia grozy wreszcie doczeka się realizacji, a we wszystko wmieszani zostaną bracia Duffer. Twórcy prawdopodobnie najbardziej znanego serialu platformy Netflix, czyli Stranger Things, będą pełnili funkcje producentów wykonawczych poprzez swoją firmę producencką Monkey Massacre Productions. W produkcji serii udział wezmą też Amblin Television Spielberga i Paramount Television Studios.

Jack Sawyer, dwunastoletni syn chorej na raka aktorki, wyjeżdża wraz z nią z Kalifornii do opustoszałego miasteczka letniskowego w New Hampshire. Jack nie chce dopuścić do świadomości choroby matki. Poznaje starego Murzyna, dozorcę wesołego miasteczka, który ujawnia mu zdumiewającą prawdę. W równoległym do naszego świecie, zwanym Terytoriami, Dwójniczka jego matki, Laura DeLoessian, również jest śmiertelnie chora. Tylko Jack może uratować obydwie kobiety – jeśli pójdzie na drugi koniec kontynentu, gdzie w groźnym, pełnym zła czarnym hotelu znajduje się Talizman o uzdrawiającej mocy. Jack rusza więc na heroiczną wyprawę przeskakując między dwoma światami, przeżywając niesamowite przygody, poznaje wrogów i przyjaciół. Przede wszystkim jednak dorasta i staje się godnym Talizmanu. Jego wyprawa ma jeszcze bardziej doniosłe znaczenie, niż sobie pierwotnie wyobrażał.

brzmi notka polskiego wydawcy książki, którym jest Prószyński Media

W 2001 roku Stephen King napisał kontynuację "Talizmanu". W Polsce sequel znany jest pod tytułem "Czarny dom".

Źrodło: The Hollywood Reporter