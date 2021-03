Humor na Nowych Horyzontach? Tak, to możliwe. Zobacz świetne filmy online na NH VOD 0

Pełna gagów i absurdalnego humoru komedia utrzymana w stylu Amelii, cudownie zagmatwany i szalony kryminał oraz randka Jima Jarmuscha z Iggym Popem: to kilka propozycji dostępnych na platformie Nowe Horyzonty VOD, które zdecydowanie poprawią humor i umilą nadchodzący weekend. Dziś warto sprawdzić zestaw filmów, którym z pewnością pobłogosławiłaby zespół Monty Pythona.

Zupełnie Nowy Testament, reż. Jaco Van Dormael: gdzie mieszka Pan Bóg? W Brukseli. Z rodziną, którą tyranizuje. Największą przyjemność sprawia mu bezmyślne oglądanie telewizji, dokuczanie żonie i wymyślanie praw, które coraz bardziej komplikują ludziom życie. Do czasu. Jego córka Ea nie może go już znieść i postanawia się zbuntować. Zupełnie Nowy Testament to znakomita komedia, przypominającą niepoprawną politycznie wersję Amelii.

Tajemnice Silver Lake, reż. David Robert Mitchell: Kto zostawia tajemnicze znaki na ścianach domów? Jakie wskazówki zakodowane zostały na starych VHS-ach? Co kryje się między wersami tekstów największych popowych przebojów? Tajemnice Silver Lake to pełna zaskakujących pomysłów i zwrotów akcji historia śledztwa, w którym poszlaki znajdują się w każdym popkulturowym artefakcie, a nic nie jest takie, jakie się nam zdaje.

Gimme Danger, reż. Jim Jarmusch: legendarny reżyser składa hołd legendarnej grupie – The Stooges i jej liderowi Iggy’emu Popowi. Przesiąknięty punkową energią Gimme Danger nie jest jednak fanowską laurką. Iggy Pop i muzycy z The Stooges zdradzają Jarmuschowi historie swoich wzlotów i upadków, blaski i cienie niebezpiecznego życia, a także wspominają największe prowokacje. Wszystko podane z dawką znakomitego humoru.

Debiutanci, reż. Mike Mills: czyli perfekcyjne połączenie nieoczywistego, subtelnego humoru z melancholią i opowieścią o różnych obliczach miłości. Wiele napisano już o świetnych rolach Mélanie Laurent, Ewana McGregora i Christophera Plummera (nagrodzonego Oscarem za występ w Debiutantach), dlatego warto pochwalić film Mike’a Millsa za wyjątkowo niebanalne poprowadzenie postaci psa Cosmo, który pełni tu rolę ironicznego komentatora rzeczywistości.