Piękna Ana de Armas i jej kilka słów o treningu do najnowszego Bonda.

Wszyscy w naszym kraju wiedzą, że rybka lubi pływać. Każdy, który o tym wie, kombinuje, bo po co się pocić, skoro lepiej się nie pocić. Jednak o tej pani napisać tego nie wypada. Ana De Armas opowiedziała w ostatnim z wywiadów o treningu jakim przechodziła do najnowszego filmu o Jamesie Bondzie i można dzięki niej dojść do wniosku, że czas na odpoczynek się skończył.

Starałam się dobrze przygotować do tego filmu. Ćwiczenia, które wykonywałam, były połączone z fizyczną pracą i odpowiednią choreografią. Trenowałam od 9:00 do 14:00, a później miałam przerwę. W weekendy zaś chodziłam na strzelnicę, a po niej ćwiczyłam z nożem różne sekwencje ruchowe. Bycie częścią nowego projektu i możliwość zagrania całkowicie innej roli jakiej się do tej pory grało, jest zawsze ekscytujące.

Z informacji jakich udało się ustalić dziennikarzom wynika, że trening uroczej "Dziewczyny Bonda" przypominał bardzo trening Keana Reevesa, kiedy to on przygotowywał się do roli Johna Wicka. Ogólny obraz płci pięknej w filmach 007 ulega zmianie i nie wystarczy już ładnie wyglądać i budzić się u boku szpiega MI6, trzeba jeszcze umieć bronić się samemu i walczyć o to, co najważniejsze.

Pomimo zawsze dobrze skrojonego garnituru i odpowiednio przygotowanego martini fani są zmuszeni obgryzać paznokcie dłużej niż by sobie to życzyli. Bo choć zwiastun ogląda się ciekawie, a film może i będzie nawet bardzo dobry, to jutro i tak trzeba iść do pracy, a jak mawia stare polskie przysłowie "Nie lubię poniedziałku".

Źrodło: Movieweb