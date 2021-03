Pierwsza zapowiedź 2. sezonu serialu "Lupin" 0

Assane Diop powraca z pragnieniem zemsty, a konkretnie z misją zemsty na potężnym człowieku, który wrobił jego ojca w kradzież, a teraz porwał jego syna. Netflix udostępnił zapowiedź kolejnych epizodów serii Lupin.

Lupin podnosi poprzeczkę w 2. części, która zaczyna się po cliffhangerze z piątego odcinka, w którym syn Assane Diopa zniknął mu spod nosa.

W kontynuacji 1. serii Assane planuję zemstę na Hubercie Pellegrini, który rozerwał jego rodzinę na strzępy. Musi teraz wymyślić nowy plan, nawet jeśli oznacza to narażenie się na niebezpieczeństwo. W roli głównego bohatera ponownie wystąpi Omar Sy. Przypomnijmy, że Lupin ukazuje nam współczesną wersję przygód Arsene. Główny bohater to Assane Diop, któremu jako nastolatkowi życie wywróciło się do góry nogami. Jego ojciec zmarł zaraz po tym, jak oskarżony został o przestępstwo, którego nie popełnił. 25 lat później Assane zainspirowany postacią z książki Arsene Lupin, Dżentelmen Włamywacz, zaczyna naśladować tego bohatera i pragnie pomścić ojca. W planie jego zemsty jest napad na muzeum i wykradzenie cennego naszyjnika Marii Antoniny.

W serialu występują także Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella, Soufiane Guerrab.

Premiera nastąpi latem tego roku.

Źrodło: slashfilm.com